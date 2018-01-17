Эксперт прокомментировал заявления в Европарламенте об RT и Sputnik

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с RT прокомментировал заявления членов Европейского парламента в адрес телеканала RT и агентства Sputnik.

«Очевидно, что все меры и потуги по ограничению российского влияния говорят об одном: российское влияние стало заметно и опасно с точки зрения той лживой пропаганды, с помощью которой евробюрократы и их «духовные отцы» в Вашингтоне пытаются ввести в заблуждение граждан западного мира. Люди, которые живут в этих странах, хотят понимать, что происходит на самом деле, особенно в век информации, когда есть интернет и социальные сети, они ищут альтернативные источники, более точные и правдивые, со своей точкой зрения на те или иные вопросы, касающиеся жизни в западных странах. Когда мы профессионально пересекаемся, мы друг друга обогащаем, своей точкой зрения настраиваем западных людей на более критическое отношение к западной пропаганде», — пояснил Мартынов.

По словам эксперта, притеснение российских СМИ со стороны Европарламента говорит об их высоком уровне профессионализма.

«Долгие годы нас пытались научить, погрузить в глобальное медиапространство. Мы оказались хорошими учениками, освоив эту методологию. Сегодня сами уже несём искру правды в мир. Те люди, которые недавно считали нас чуть ли не неандертальцами и скептически относились к нашему медиапространству и экспертному сообществу, сегодня нас боятся и поэтому административно занимаются самоизоляцией, ограничивая самих себя от прямого двустороннего общения с российскими коллегами», — отметил Мартынов.

Ранее член Европарламента в ходе заседания по вопросу «российской пропаганды» призвал депутатов перестать «поддерживать» российские СМИ посредством «парламентской инфраструктуры».

17 января в Совете Федерации заявили, что список ответных мер на притеснение российских СМИ за рубежом может быть расширен с учётом соответствующих действий иностранных государств.