В Twitter прокомментировали обвинения в просмотре личных сообщений пользователей

Представитель компании Twitter прокомментировал информацию общественной организации Project Veritas о том, что сотни сотрудников компании просматривают личные сообщения и фотографии пользователей. Об этом сообщает BuzzFeed.

«Мы не просматриваем личные сообщения активно. Лишь периодически. Ограниченное число сотрудников имеют доступ к такой информации для легитимных рабочих целей, и мы применяем строгие протоколы доступа для этих сотрудников», — cказал представитель Twitter.

При этом он не уточнил, какое количество людей имеет доступ к таким данным.

Ранее общественная организация Project Veritas сообщила, что сотрудникам Twitter платят за просмотр личных сообщений пользователей сервиса.

Также стало известно, что сотни сотрудников компании просматривают личные, в том числе интимные, фотографии пользователей, которые хранятся на серверах в течение неопределённого срока.