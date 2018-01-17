Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке ОРВИ в Финляндии

Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемиологической ситуации в Финляндии, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом человека. По данным ведомства, в первую неделю января было зарегистрировано более 500 случаев заболевания.

«Согласно данным Детской больницы Хельсинки, куда с этим заболеванием госпитализированы 15 детей в возрасте до 12 месяцев, вспышка в основном наблюдается в г. Хельсинки. Однако медицинские учреждения по всей стране сообщают о росте инфекции, вызванной HRSV», — говорится в сообщении ведомства.

Там также отметили, что власти Финляндии «держат ситуацию на контроле, однако не дают прогноз по срокам завершения эпидемического подъема».

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о сложной эпидемиологической ситуации на Украине из-за вирусного гепатита А.

Также «Крыминформ» сообщал, что в Крыму зарегистрировано 16 лабораторно подтверждённых случаев кори.