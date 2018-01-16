В Госдепе сообщили о приостановке выделения $65 млн Палестине
При этом она сообщила, что добровольный взнос в размере $60 млн будет предоставлен в срок Ближневосточному агентству ООН по поддержке палестинских беженцев и организации работ.
Как отметила Науэрт, американские власти отказались выделять агентству всю сумму полностью, так как в Вашингтоне недовольны эффективностью реализации получаемых средств и ждут реформ в данной сфере.
Представитель Госдепа также призвала другие страны активнее оказывать финансовую помощь палестинскому народу.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил прекратить оказывать финансовую помощь Палестине за нежелание вести переговоры о достижении мира с Израилем.
В Палестине заявили, что не собираются поддаваться на шантаж Трампа.
4 января стало известно, что США приостанавливают финансовую помощь Пакистану по вопросам безопасности.