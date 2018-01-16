В Госдепе сообщили о приостановке выделения $65 млн Палестине

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Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США собираются удержать выделение части финансовой помощи Палестине в размере $65 млн.

При этом она сообщила, что добровольный взнос в размере $60 млн будет предоставлен в срок Ближневосточному агентству ООН по поддержке палестинских беженцев и организации работ.

Как отметила Науэрт, американские власти отказались выделять агентству всю сумму полностью, так как в Вашингтоне недовольны эффективностью реализации получаемых средств и ждут реформ в данной сфере.

Представитель Госдепа также призвала другие страны активнее оказывать финансовую помощь палестинскому народу.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил прекратить оказывать финансовую помощь Палестине за нежелание вести переговоры о достижении мира с Израилем.

В Палестине заявили, что не собираются поддаваться на шантаж Трампа.

4 января стало известно, что США приостанавливают финансовую помощь Пакистану по вопросам безопасности. 

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Ближний Восток США
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