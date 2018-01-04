США приостановили помощь Пакистану в сфере безопасности

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США приостанавливают финансовую помощь Пакистану по вопросам безопасности. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

«Сегодня мы можем подтвердить, что приостанавливаем оказание Пакистану содействия в сфере национальной безопасности, только в сфере национальной безопасности», — подчеркнула она.

Науэрт отметила, что данное решение является ответом на недостаточные меры властей Пакистана в борьбе с терроризмом.

«Пакистан должен принять более решительные действия», — добавила она.

Ранее СМИ сообщили, что администрация американского лидера Дональда Трампа готовится анонсировать план по прекращению оказания помощи Пакистану в области безопасности.

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