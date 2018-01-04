СМИ: США намерены отказаться от помощи Пакистану

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Администрация Трампа готовится анонсировать план по прекращению оказания помощи Пакистану в области безопасности.

Об этом сообщает ABC со ссылкой на источник в конгрессе.

При этом не уточняется, будет ли это временная приостановка помощи или США окончательно откажутся от поддержки Пакистана в данной сфере.

Ранее Дональд Трамп обвинил власти Пакистана в том, что они предоставляют убежище террористам, используя при этом средства, переводимые американской стороной.

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