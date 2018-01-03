Хейли заявила о готовности США лишить Пакистан финансовой помощи

Американский президент Дональд Трамп готов полностью прекратить оказание финансовой помощи Пакистану из-за того, что руководство страны продолжают «укрывать и поддерживать террористов». Об этом заявила постпред Соединённых Штатов при ООН Никки Хейли

«Администрация решила пока не перечислять финансовую помощь Пакистану в размере $225 млн. На это есть определённые причины. Пакистан играет в двойную игру в течение многих лет», — цитирует её The Hill.

Ранее Дональд Трамп обвинил власти Пакистана в том, что они предоставляют убежище террористам, используя при этом средства, переводимые американской стороной.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон готовит новые меры против Пакистана по вопросу о поддержке терроризма.