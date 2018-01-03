В Белом доме сообщили о подготовке США новых мер против Пакистана
«Мы знаем, что они могут сделать больше для того, чтобы остановить терроризм, и мы хотим, чтобы они делали это», — цитирует Сандерс Geo TV.
По её словам, можно ожидать объявления новых мер «в ближайшие 24-48 часов».
Ранее Дональд Трамп обвинил власти Пакистана в том, что они предоставляют убежище террористам, используя при этом средства, переводимые американской стороной.
Министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Асиф отметил, что заявление Трампа о финансовой помощи Пакистану «не имеет значения», поскольку Исламабад уже отказался от расширения сотрудничества с США.