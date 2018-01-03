В Белом доме сообщили о подготовке США новых мер против Пакистана

Вашингтон готовит новые меры против Пакистана по вопросу о поддержке терроризма. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Мы знаем, что они могут сделать больше для того, чтобы остановить терроризм, и мы хотим, чтобы они делали это», — цитирует Сандерс Geo TV.

По её словам, можно ожидать объявления новых мер «в ближайшие 24-48 часов».

Ранее Дональд Трамп обвинил власти Пакистана в том, что они предоставляют убежище террористам, используя при этом средства, переводимые американской стороной.

Министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Асиф отметил, что заявление Трампа о финансовой помощи Пакистану «не имеет значения», поскольку Исламабад уже отказался от расширения сотрудничества с США.