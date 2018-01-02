Глава МИД Пакистана прокомментировал слова Трампа о финансовой помощи Исламабаду

Заявление американского лидера Дональда Трампа о финансовой помощи Пакистану «не имеет значения», поскольку Исламабад уже отказался от расширения сотрудничества с США. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Асиф.

«Мы уже сказали США, что не будем делать больше, поэтому заявление Трампа ... не имеет никакого значения… Пакистан готов публично предоставить подробные данные о полученной от США помощи», — приводит слова министра телеканал Geo TV.

Асиф отметил, что Трамп выступил с обвинениями в адрес Пакистана только из-за того, что «расстроился из-за неудач США в Афганистане».

Ранее Дональд Трамп обвинил власти Пакистана в том, что они предоставляют убежище террористам, используя при этом переводимые американской стороной в страну средства.

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай поддержал заявление Трампа по Пакистану и призвал оказать давление на пакистанских военных для обеспечения мира в регионе.