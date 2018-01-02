Глава МИД Пакистана прокомментировал слова Трампа о финансовой помощи Исламабаду
«Мы уже сказали США, что не будем делать больше, поэтому заявление Трампа ... не имеет никакого значения… Пакистан готов публично предоставить подробные данные о полученной от США помощи», — приводит слова министра телеканал Geo TV.
Асиф отметил, что Трамп выступил с обвинениями в адрес Пакистана только из-за того, что «расстроился из-за неудач США в Афганистане».
Ранее Дональд Трамп обвинил власти Пакистана в том, что они предоставляют убежище террористам, используя при этом переводимые американской стороной в страну средства.
Бывший президент Афганистана Хамид Карзай поддержал заявление Трампа по Пакистану и призвал оказать давление на пакистанских военных для обеспечения мира в регионе.