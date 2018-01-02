СМИ: МИД Пакистана вызвал посла США после обвинений Трампа в адрес Исламабада

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МИД Пакистана вызвал посла США Дэвида Хейла, чтобы выразить протест по поводу «необоснованных обвинений» американского лидера Дональда Трампа в адрес Исламабада.

Об этом сообщает The News International со ссылкой на источники.

Ранее Дональд Трамп обвинил власти Пакистана в том, что они предоставляют убежище террористам, используя при этом переводимые американской стороной в страну средства.

Министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что заявление Трампа о финансовой помощи Пакистану «не имеет значения», поскольку Исламабад уже отказался от расширения сотрудничества с США. 

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