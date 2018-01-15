Ассанж опубликовал в Twitter видео с ответом Лаврова на вопрос RT

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Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечает на вопрос корреспондента RT о возможности предоставления Ассанжу российского гражданства.

«Россия поддерживает Эквадор в вопросе Ассанжа», — подписал видео главред WikiLeaks.

Ранее Лавров прокомментировал возможность предоставления главному редактору WikiLeaks Джулиану Ассанжу российского гражданства. Он отметил, что Россия в таких вопросах руководствуется гуманитарными соображениями. 

11 января стало известно, что Ассанж получил гражданство Эквадора.

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