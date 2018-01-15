Ассанж опубликовал в Twitter видео с ответом Лаврова на вопрос RT

Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечает на вопрос корреспондента RT о возможности предоставления Ассанжу российского гражданства.