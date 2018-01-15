Лавров ответил на вопрос о возможном предоставлении российского гражданства Ассанжу

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал в ходе пресс-конференции возможность предоставления главному редактору WikiLeaks Джулиану Ассанжу российского гражданства.

«Знаете, это вопрос гипотетический: как поступила бы Россия, если бы Ассанж у нас запросил гражданство? Мы рассматриваем подобные ситуации, прежде всего, с точки зрения гуманитарной. И так было в отношении и Эдварда Сноудена. Он попросил убежище, мы ему убежище предоставили, в том числе учитывая последствия, которыми грозило обвинение, выдвинутое в его адрес», — отметил министр, отвечая на вопрос RT.

Он также напомнил, что в настоящее время Сноуден «живёт, работает» и «высказывается свободно на любые темы».

«Я просто не могу комментировать, что было бы «если бы». Ассанж сейчас не в Российской Федерации. Но то, что эту проблему нужно каким-то образом урегулировать, я с этим абсолютно согласен, и мы с понимаем воспринимаем те действия, которые предпринимают власти Эквадора. Надеюсь, что и все другие участники будут руководствоваться здравым смыслом, в том числе наши британские коллеги», — заключил Лавров.

11 января стало известно, что Ассанж стал гражданином Эквадора.

RT ведёт прямую трансляцию.