Власти Перу намерены объявить режим ЧП в пострадавших от землетрясения районах
Правительство Перу готовит указ об объявлении режима ЧП в пострадавших от землетрясения районах страны. Об этом сообщили в Совете министров Перу.
Premier Mercedes Araoz Fernández anuncia declaratoria de emergencia tras sismo en Arequipa. https://t.co/BA3qbwFKLv— Consejo de Ministros (@pcmperu) 14 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что вблизи побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 7,3.
По предварительным данным, в результате произошедшего погибли два человека, ещё 65 пострадали.
Кроме того, стало известно, что президент Перу Педро Пабло Кучински отправился в пострадавшие от землетрясения районы страны.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard