Власти Перу намерены объявить режим ЧП в пострадавших от землетрясения районах

Правительство Перу готовит указ об объявлении режима ЧП в пострадавших от землетрясения районах страны. Об этом сообщили в Совете министров Перу.

Premier Mercedes Araoz Fernández anuncia declaratoria de emergencia tras sismo en Arequipa. https://t.co/BA3qbwFKLv — Consejo de Ministros (@pcmperu) 14 января 2018 г. Ранее сообщалось, что вблизи побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 7,3. По предварительным данным, в результате произошедшего погибли два человека, ещё 65 пострадали. Кроме того, стало известно, что президент Перу Педро Пабло Кучински отправился в пострадавшие от землетрясения районы страны.