Власти Перу намерены объявить режим ЧП в пострадавших от землетрясения районах

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Правительство Перу готовит указ об объявлении режима ЧП в пострадавших от землетрясения районах страны. Об этом сообщили в Совете министров Перу.

Ранее сообщалось, что вблизи побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 7,3.

По предварительным данным, в результате произошедшего погибли два человека, ещё 65 пострадали.

Кроме того, стало известно, что президент Перу Педро Пабло Кучински отправился в пострадавшие от землетрясения районы страны.

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