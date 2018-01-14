В США автомобиль врезался во второй этаж здания стоматологической клиники

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В американском городе Санта-Ана водитель автомобиля въехал во второй этаж здания стоматологической клиники. Об этом сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на местную полицию.

По данным издания, водитель признался, что употреблял наркотики.

Отмечается, что автомобиль на высокой скорости ехал по шоссе, врезался в отбойник, после чего машина взлетела и врезалась в здание.

Также сообщается, что водитель и пассажир, получившие незначительные травмы, были госпитализированы.

Сотрудники местной пожарной охраны принимают меры по извлечению автомобиля из здания.

Ранее стало известно, что в американском штате Джорджия на шоссе I-75 произошла массовая авария — столкнулись более 30 автомобилей.

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