В США автомобиль врезался во второй этаж здания стоматологической клиники
По данным издания, водитель признался, что употреблял наркотики.
Car goes airborne, crashes into 2nd-floor dental office in Santa Ana https://t.co/8v5SLzv3MGpic.twitter.com/hCyHEQR6zZ— Los Angeles Times (@latimes) 14 января 2018 г.
Отмечается, что автомобиль на высокой скорости ехал по шоссе, врезался в отбойник, после чего машина взлетела и врезалась в здание.
Также сообщается, что водитель и пассажир, получившие незначительные травмы, были госпитализированы.
Сотрудники местной пожарной охраны принимают меры по извлечению автомобиля из здания.
Ранее стало известно, что в американском штате Джорджия на шоссе I-75 произошла массовая авария — столкнулись более 30 автомобилей.