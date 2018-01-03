В сети появилось видео ДТП с участием 20 машин в США

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Пользователи социальных сетей опубликовали видео дорожно-транспортного происшествия с участием 20 машин недалеко от американского Баффало в штате Нью-Йорк.

На кадрах видно врезавшиеся друг в друга транспортные средства, включая грузовики, машины полиции и скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в результате аварии погиб один человек. Участниками ДТП стали от 15 до 25 легковых автомобилей и десять фур. По предварительным данным, авария произошла из-за снежных заносов и плохой видимости.

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