Более 20 автомобилей столкнулись на трассе в американском штате Нью-Йорк
По меньшей мере один человек погиб в результате столкновения более 20 автомобилей на трассе недалеко от города Баффало в американском штате Нью-Йорк. Об этом сообщает ABC News.
At least 1 person killed, another seriously injured after massive pileup involving at least two dozen vehicles near Buffalo, authorities say. https://t.co/UAcIngphKkpic.twitter.com/oM71DLt3Pg— ABC News (@ABC) 2 января 2018 г.
Как отмечается, участниками ДТП стали от 15 до 25 легковых автомобилей и 10 фур.
По данным телеканала, авария произошла из-за снежных заносов и плохой видимости.
Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида грузовик врезался в школьный автобус, в результате инцидента пострадали 22 человека.
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