Более 20 автомобилей столкнулись на трассе в американском штате Нью-Йорк

По меньшей мере один человек погиб в результате столкновения более 20 автомобилей на трассе недалеко от города Баффало в американском штате Нью-Йорк. Об этом сообщает ABC News.