Более 20 автомобилей столкнулись на трассе в американском штате Нью-Йорк

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По меньшей мере один человек погиб в результате столкновения более 20 автомобилей на трассе недалеко от города Баффало в американском штате Нью-Йорк. Об этом сообщает ABC News.

Как отмечается, участниками ДТП стали от 15 до 25 легковых автомобилей и 10 фур.

По данным телеканала, авария произошла из-за снежных заносов и плохой видимости.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида грузовик врезался в школьный автобус, в результате инцидента пострадали 22 человека.

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