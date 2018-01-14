В Иране сняли ограничения на работу Telegram

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Власти Ирана сняли ограничения на работу мессенджера Telegram в стране. Об этом сообщает IRNA.

Как отмечается, использование Telegram было ограничено из-за протестов в ряде крупных городов страны.

По утверждению властей, принять такие меры пришлось из-за провокаций, для осуществления которых использовался мессенджер.

Ранее сообщалось, что власти Ирана временно заблокировали доступ к Telegram и Instagram на фоне протестов в стране. 

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