В Иране сняли ограничения на работу Telegram

Власти Ирана сняли ограничения на работу мессенджера Telegram в стране. Об этом сообщает IRNA.

Как отмечается, использование Telegram было ограничено из-за протестов в ряде крупных городов страны.

По утверждению властей, принять такие меры пришлось из-за провокаций, для осуществления которых использовался мессенджер.

Ранее сообщалось, что власти Ирана временно заблокировали доступ к Telegram и Instagram на фоне протестов в стране.