Иранский министр связи рассказал, когда в стране восстановят работу соцсетей

Работа социальных сетей в Иране будет восстановлена, «когда всё успокоится». Об этом сообщил министр массовых коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми в своём Twitter.

«Я приношу извинения сотням тысяч дорогих соотечественников, которые пострадали из-за недавних обстоятельств. Когда всё успокоится, мы проведём переговоры с советом безопасности (Ирана) об устранении ограничений», — говорится в сообщении министра.

Ранее сообщалось, что власти Ирана временно заблокировали доступ к Telegram и Instagram на фоне протестов в стране.

Заместитель госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстейн призвал власти Ирана снять блокировку с Instagram и Telegram.

В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят акции протеста. За три дня задержаны порядка 450 человек, около 20 человек погибли.