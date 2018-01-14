СМИ: При взрыве в албанском Шкодере пострадали восемь человек

По меньшей мере восемь человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в албанском городе Шкодер.

Об этом сообщает Радио и телевидение Черногории (RTCG).

Как уточняется, взрывное устройство было прикреплено к транспортному средству и сработало рядом с офисом сербско-черногорского национального меньшинства.

По версии албанской полиции, целью нападения был местный бизнесмен.

Ранее сообщалось, что в Стокгольме в районе Худдинге произошёл взрыв, в результате которого пострадал мужчина.

В полиции отметили, что инцидент не связан с терроризмом. По данным полицейских, взрыв мог произойти из-за старой ручной гранаты.