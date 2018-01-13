Турция выступила против привилегированного партнёрства с ЕС

Министр Турции по делам Евросоюза Омер Челик заявил, что страна выступает против привилегированного партнёрства с ЕС.

При этом он отметил, что Турция не согласна на статус «второго класса» в ходе переговоров с Евросоюзом.

«Если нам поступит предложение о «привилегированном партнёрстве», мы его отклоним, даже не рассмотрев. Никто не имеет права предлагать Турции статус второго класса в отношениях с ЕС», — передаёт Habertürk слова министра.

Он добавил, что Евросоюз не должен рассматривать Турцию как партнёра, с которым можно сотрудничать исключительно в рамках урегулирования проблемы миграционных потоков и борьбы с терроризмом.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что турецкий народ устал от бесконечных переговоров по членству в Евросоюзе.