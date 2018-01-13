СМИ: Трём ограбившим ювелирный магазин в отеле Ritz в Париже предъявлены обвинения
Трём подозреваемым в ограблении ювелирного магазина в отеле Ritz в Париже предъявлены обвинения. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в судебных органах.
Отмечается, что преступники, находящиеся под арестом, обвиняются в совершении кражи в составе вооружённой организованной банды.
Ранее сообщалось, что в ночь на 11 января группа из пяти вооружённых мужчин ограбила ювелирный магазин, который располагается в холле отеля Ritz в Париже. Общая сумма украденных ювелирных изделий превысила €4 млн.
Позднее стало известно, что все украшения найдены.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.