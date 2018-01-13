СМИ: Трём ограбившим ювелирный магазин в отеле Ritz в Париже предъявлены обвинения

Короткая ссылка
Трём подозреваемым в ограблении ювелирного магазина в отеле Ritz в Париже предъявлены обвинения. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в судебных органах.

Отмечается, что преступники, находящиеся под арестом, обвиняются в совершении кражи в составе вооружённой организованной банды.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 января группа из пяти вооружённых мужчин ограбила ювелирный магазин, который располагается в холле отеля Ritz в Париже. Общая сумма украденных ювелирных изделий превысила €4 млн.

Позднее стало известно, что все украшения найдены.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119