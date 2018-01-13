СМИ: Трём ограбившим ювелирный магазин в отеле Ritz в Париже предъявлены обвинения

Трём подозреваемым в ограблении ювелирного магазина в отеле Ritz в Париже предъявлены обвинения. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в судебных органах.