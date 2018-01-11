В Париже нашли часть украденных из отеля Ritz драгоценностей

Полицейские обнаружили часть драгоценностей, украденных из ювелирного магазина в холле парижского отеля Ritz. Об этом сообщает Le Point.

По информации издания, они были найдены недалеко от места, где было совершено ограбление. Предполагается, что их оборонили преступники при задержании. Кроме того, один из двух грабителей, которым удалось скрыться, также потерял сумку с драгоценностями и часами.

Стоимость найденных украшений не уточняется, однако известно, что общая сумма украденного превышает €4 млн.

Также сообщается, что в пригороде Парижа обнаружен сгоревший автомобиль Renault Megane, на котором скрылся один из грабителей.

Группа из пяти мужчин в ночь на четверг, 11 января, совершила вооружённое нападение на ювелирный магазин в парижском Ritz. Полицейским удалось задержать троих мужчин, розыск ещё двоих продолжается. Ведётся расследование.