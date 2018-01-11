Вооружённые преступники попытались ограбить ювелирный магазин в Париже

Вооружённые люди попытались ограбить ювелирный магазин, который располагается в отеле Ritz в Париже.

Об этом сообщает ABC со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что полиция задержала трёх налётчиков, ещё двоим удалось скрыться с места происшествия.

Three arrested, two at large following armed robbery at the Ritz Hotel in Paris; no one injured, police say. https://t.co/Z2hZlr5wKkpic.twitter.com/vEvMzvSRBt — ABC News (@ABC) 11 января 2018 г.

В результате нападения никто не пострадал.

Ранее неизвестные украли несколько ювелирных изделий с выставки индийских драгоценностей, которая проходит во Дворце дожей в Венеции.