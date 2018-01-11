Вооружённые преступники попытались ограбить ювелирный магазин в Париже

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Вооружённые люди попытались ограбить ювелирный магазин, который располагается в отеле Ritz в Париже.

Об этом сообщает ABC со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что полиция задержала трёх налётчиков, ещё двоим удалось скрыться с места происшествия.

В результате нападения никто не пострадал.

Ранее неизвестные украли несколько ювелирных изделий с выставки индийских драгоценностей, которая проходит во Дворце дожей в Венеции. 

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