В Венеции похитили драгоценности с выставки
Неизвестные украли несколько ювелирных изделий с выставки индийских драгоценностей, которая проходит во Дворце дожей в Венеции. Об этом сообщает Repubblica.
Как отмечается, двое злоумышленников открыли одну из витрин и скрылись, несмотря на сработавшую сигнализацию.
Инцидент произошёл в последний день работы выставки.
По данным источников издания, украдены брошь и две серьги.
Как отметили в полиции, их задекларированная стоимость составляет €30 тыс., однако их реальная цена может достигать нескольких миллионов евро.
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