В Париже нашли все похищенные из отеля Ritz драгоценности на сумму более €4 млн

Полиции Парижа удалось найти все ювелирные украшения, украденные из ювелирного магазина в холле отеля Ritz, сообщает BFMTV со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что все похищенные украшения находились в сумке одного из грабителей. По данным телеканала, троих злоумышленников задержали, ещё двоим удалось скрыться. Ранее полицейские обнаружили часть драгоценностей, украденных из ювелирного магазина в холле парижского отеля Ritz. Предположительно, общая сумма украденного превышает €4 млн.