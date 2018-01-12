В Париже нашли все похищенные из отеля Ritz драгоценности на сумму более €4 млн

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Полиции Парижа удалось найти все ювелирные украшения, украденные из ювелирного магазина в холле отеля Ritz, сообщает BFMTV со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что все похищенные украшения находились в сумке одного из грабителей.

По данным телеканала, троих злоумышленников задержали, ещё двоим удалось скрыться.

Ранее полицейские обнаружили часть драгоценностей, украденных из ювелирного магазина в холле парижского отеля Ritz. Предположительно, общая сумма украденного превышает €4 млн.

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