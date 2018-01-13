Пентагон прокомментировал сообщения об использовании ботов в соцсетях

Пресс-служба управления разведки и безопасности сухопутных войск США (INSCOM) подтвердила RT намерение Пентагона привлечь частные компании к разработке программного обеспечения для работы в социальных сетях. Они должны создать программу, которая сможет анализировать сообщения в интернете, а также генерировать посты в соцсетях на семи языках, в том числе русском. Как заявили в пресс-службе INSCOM, данное программное обеспечение будет полезно для армии США.

«Управление разведки и безопасности сухопутных войск США (INSCOM) осуществляет управление силами разведки и безопасности при выполнении ими своих задач; проводит и координирует проводимые по всему миру мероприятия по разведке на основе анализа информации из всех видов источников и самых разных сфер, а также по обеспечению безопасности; предоставляет лингвистическую поддержку и разведывательную подготовку продвинутого уровня, сопровождает процесс закупок, выполняет логистические, коммуникационные и иные специализированные задачи в интересах командований сухопутных войск США, единых и коалиционных командований, а также американского разведывательного сообщества. В нынешних условиях, когда в интернет- и других медиа- источниках распространяются колоссальные объёмы информации, программное обеспечение, которое будет осуществлять машинный перевод, работая с большим количеством языков, пойдёт нашим усилиям на пользу», — говорится в ответе INSCOM на запрос RT.

Ранее сообщалось, что армия США планирует использовать ботов для мониторинга постов в мировых социальных сетях и влияния на их пользователей. Также эксперт рассказал о способах борьбы с ботами армии США.

Подробнее — в материале RT.