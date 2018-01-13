Пентагон прокомментировал сообщения об использовании ботов в соцсетях
«Управление разведки и безопасности сухопутных войск США (INSCOM) осуществляет управление силами разведки и безопасности при выполнении ими своих задач; проводит и координирует проводимые по всему миру мероприятия по разведке на основе анализа информации из всех видов источников и самых разных сфер, а также по обеспечению безопасности; предоставляет лингвистическую поддержку и разведывательную подготовку продвинутого уровня, сопровождает процесс закупок, выполняет логистические, коммуникационные и иные специализированные задачи в интересах командований сухопутных войск США, единых и коалиционных командований, а также американского разведывательного сообщества. В нынешних условиях, когда в интернет- и других медиа- источниках распространяются колоссальные объёмы информации, программное обеспечение, которое будет осуществлять машинный перевод, работая с большим количеством языков, пойдёт нашим усилиям на пользу», — говорится в ответе INSCOM на запрос RT.
Ранее сообщалось, что армия США планирует использовать ботов для мониторинга постов в мировых социальных сетях и влияния на их пользователей. Также эксперт рассказал о способах борьбы с ботами армии США.
Подробнее — в материале RT.
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