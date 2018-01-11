Эксперт назвал фантазией намерение Пентагона использовать ботов для влияния на соцсети

Российский предприниматель Игорь Ашманов, работающий в сфере информационных технологий, прокомментировал сообщения о том, что армия США разместила тендер на разработку программного обеспечения для работы в социальных сетях. Частные компании должны создать программу, которая сможет анализировать сообщения в интернете, а также генерировать посты в соцсетях на семи языках, в том числе на русском.

«Видимо, есть попытка влиять на политический процесс, но технологически это пока невозможно. Я считаю, что такие чат-боты пока не созданы. Прогресс ещё не дошёл до такого уровня, чтобы бот мог вести диалог на естественном языке. Если вы имели опыт общения с подобном ботом, то понимаете, что с ним невозможно поддерживать политический диалог», — рассказал RT эксперт.

Ашманов отметил, что, по его мнению, это «некая фантазия».

«Пентагон вкладывает много денег в такие фантазии. Но они начинают себя обманывать, все насмотрелись фильмов и начинают делать терминаторов, самолёты «Стелс», а потом это оказывается либо слишком дорого, как F-35, либо просто никому не нужно», — добавил предприниматель.

Ранее сообщалось, что армия США планирует использовать ботов для мониторинга постов в мировых социальных сетях и влияния на их пользователей.

Подробнее — в материале RT.