Эксперт рассказал о способах борьбы с ботами армии США

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович в разговоре с RT прокомментировал намерение Пентагона привлечь частные компании к разработке программного обеспечения для работы в социальных сетях. Они должны создать программу, которая сможет анализировать сообщения в интернете, а также генерировать посты в соцсетях на 7 языках, в том числе русском.

«Это попытка сделать оружие информационного воздействия или оружие обеспечения превосходства в информационном пространстве. Американцы целенаправленно действуют для «облучения мозгов» целевой аудитории. Влияние на целевую аудиторию и доставка так называемого контента — это задачи, которые сформулировали более 5 лет назад. Для того чтобы это делать целенаправленно, эффективно, массово и стратегически выдержанно, это необходимо автоматизировать», — рассказал эксперт.

Он отметил, что в настоящее время уже существуют способы борьбы с подобными автоматизированными системами.

«Ботов можно вычислить, хотя сейчас они очень старательно изображают из себя людей. От них можно защититься организационными и юридическими мерами — государство будет отключать такого рода потоки трафика. Есть государства, которые об этом заранее подумали, например, Китай. Там сервера социальных сетей и массовых ресурсов стоят на территории самого Китая, и они подконтрольны — их можно в любой момент отключить. Я думаю, мы тоже к этому придём», — добавил эксперт.

Он также прокомментировал возможное влияние внешних сил в преддверии президентских выборов в России.

«В России в ближайшие несколько месяцев будут задействованы инструменты, которые уже есть, отработаны и проверены», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что армия США планирует использовать ботов для мониторинга постов в мировых социальных сетях и влияния на их пользователей.

Подробнее — в материале RT.