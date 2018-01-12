Российские военные уничтожили склад беспилотников террористов в Идлибе

Российские военные уничтожили склад беспилотников террористов в провинции Идлиб в Сирии, говорится в пресс-релизе Минобороны России, поступившем в RT.

Сообщается, что «российской военной разведкой в провинции Идлиб было вскрыто место конечной сборки и хранения террористами ударных беспилотных средств самолётного типа».

Отмечается, что ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь» склад беспилотников уничтожен.

Также сообщается, что российские военные уничтожили диверсионную группу, которая 31 декабря обстреляла авиабазу Хмеймим в Сирии.

В ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников.