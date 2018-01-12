Обстрелявшая авиабазу Хмеймим диверсионная группа уничтожена

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RT
Российские военные уничтожили диверсионную группу, которая 31 декабря обстреляла авиабазу Хмеймим в Сирии. Как говорится в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе Минобороны, группой российских сил специальных операций было установлено место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб.
Обстрелявшая авиабазу Хмеймим диверсионная группа уничтожена
  • Российские истребители Су-30 перед взлетом на авиабазе Хмеймим в Сирии
  • РИА Новости

«По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом «Краснополь», — указывается в сообщении.

В операции были задействованы «все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии», добавили в ведомстве.

Двое военнослужащих погибли 31 декабря в результате миномётного обстрела боевиками авиабазы Хмеймим.

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