Американист рассказал, как повлияет высказывание Трампа о мигрантах на его рейтинг в США

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что американский лидер Дональд Трамп назвал мигрантов, которые прибывают в страну, выходцами из «грязных дыр».

«Трамп довольно жёстко по поводу мигрантов говорил и в период избирательной кампании. Тогда же он заявлял, что не признает политкорректность, поэтому будет называть вещи своими именами. И это принесло ему успех. По крайней мере, около половины избирателей за него проголосовали. Так что ему нет резона менять точку зрения», — сказал он.

Рогулёв пояснил, что, несмотря на осуждение со стороны мировой общественности, подобные высказывания не повлияют на рейтинг Трампа внутри страны, поскольку приток мигрантов негативно сказывается на уровне доходов рядовых американцев.

«Для общества в целом это гигантская проблема. Здесь Трамп прав. Наличие такой армии людей, готовых работать за любые деньги, приводит к тому, что общий уровень зарплат понижается в Америке. И мы видим, что благосостояние американских граждан не растёт, видим сокращение среднего класса. То есть в достаточно широких слоях американского общества сложилось негативное отношение к этому», — заключил эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами назвал мигрантов, которые прибывают в Соединённые Штаты, выходцами из «грязных дыр». Позднее он прокомментировал свои слова.