В МИД прокомментировали несвоевременное оказание медпомощи Буту в тюрьме США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга прокомментировала ситуацию с россиянином Виктором Бутом, который заболел в американской тюрьме.

«Крайнюю озабоченность у нас вызвала ситуация вокруг несвоевременно оказанной медицинской помощи российскому гражданину Виктору Буту. <…> Он заболел гриппом, у него поднялась высокая температура, появился сильный кашель. Тюремные власти заявили об отсутствии врача в исправительном учреждении и предложили подождать две недели», — заявила она.

Она напомнила о лётчике Константине Ярошенко, который был осуждён в США на 20 лет и имеет «очень серьёзные проблемы со здоровьем, в том числе вызванные последствиями побоев во время его похищения американскими агентами из Либерии».

«C самого начала этих историй наблюдаем предвзятое отношение к нашим соотечественникам. Действия в отношении Бута и Ярошенко — они как будто все под копирку: они были захвачены американцами в третьих странах, насильственно вывезены в США, осуждены без реальных доказательств на длительные сроки. Их апелляционные жалобы регулярно отклоняются», — добавила дипломат.

По её словам, наблюдается «правовой произвол».

«Мы всерьёз опасаемся за жизни наших граждан, которым Вашингтон не способен обеспечить элементарные условия пребывания в заключении. Продолжим принимать все возможные меры для защиты их прав и законных интересов. Настаиваем на том, чтобы им как можно скорее предоставили возможность вернуться на родину», — заключила Захарова.

Ранее Бут рассказал об оказанной ему медицинской помощи после повторного обращения к руководству тюрьмы в США и вмешательства посольства России в сложившуюся ситуацию.

В начале декабря 2017 года адвокат Ярошенко сообщил о состоянии своего подзащитного после операции.