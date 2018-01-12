Ким Чен Ын заявил о способности КНДР противостоять санкциям десятки лет

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе своего выступления перед представителями Государственной академии наук заявил о способности КНДР противостоять международным санкциям в течение десятков лет. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Благодаря фундаменту самостоятельной национальной экономики, научно-техническим кадрам и их светлым головам у нас не возникнет трудностей, даже если враги введут санкции на 10 и на 100 лет», — заявил Ким Чен Ын.

В декабре 2017 года стало известно, что Совет Безопасности ООН единогласно поддержал резолюцию о введении новых санкций в отношении Северной Кореи.

Политолог Иван Аркатов заявил ФАН, что ужесточение санкций в отношении КНДР — малопродуктивный шаг.