Путин прокомментировал заявление Госдепа о недопуске Навального к выборам

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями отечественных СМИ прокомментировал слова представителей Госдепартамента США, которые выразили обеспокоенность из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать блогера Алексея Навального в качестве кандидата на выборах президента России.

«Тот персонаж, о котором вы упомянули, — он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют — видимо, говорится о предпочтениях американской администрации… говорит о том, кого они хотели бы видеть в руководстве страны. Видимо, это те люди на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись, лучше бы они промолчали», — заявил Путин на встрече в редакции «Комсомольской правды».

Президент отметил, что «никто не любит, когда вмешиваются в их внутренние политические вопросы и дела».

«Особенно это не любят наши американские друзья. Мы видим их реакцию даже на недостоверную информацию о нашем «вмешательстве» — насколько она острая, насколько она агрессивная, я бы даже сказал», — добавил Путин.

26 декабря Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с отказом Центризбиркома России зарегистрировать блогера Алексея Навального в качестве кандидата на выборах президента России из-за судимости.

RT ведёт прямую трансляцию встречи Путина с руководителями СМИ.