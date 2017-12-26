Захарова назвала прямым вмешательством в выборы в России заявление Госдепа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепартамента, который выразил обеспокоенность в связи с отказом Центризбиркома зарегистрировать блогера Алексея Навального кандидатом на выборах президента России из-за судимости.

«И эти люди целый год возмущались якобы «вмешательством» России в их электоральный процесс?! Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным, — прямое вмешательство как в процесс выборов, так и во внутренние дела государства», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Представитель ведомства удивилась словам Госдепа о «строгих мерах» со стороны российского правительства по отношению к журналистам в России.

«Какое конкретно ведомство и как применяет «строгие меры в отношении несогласных журналистов»? Самое смешное, что это сейчас заявили те же люди, которые только что упаковали RT и Sputnik в обёртку иногентов, травят российские СМИ по всему миру и вкладывают огромные деньги в «противодействие российской пропаганде», называя так всех, с кем не согласны», — добавила Захарова.

Ранее представитель Госдепа Клэй Ноэл заявил, что американское ведомство выражает «обеспокоенность в связи с существующим применением строгих мер со стороны российского правительства по отношению к независимым голосам — от журналистов и до активистов гражданского общества и оппозиционных политиков».