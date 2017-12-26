В Госдепе прокомментировали отказ ЦИК допустить Навального на выборы

Госдепартамент обеспокоен в связи с отказом Центризбиркома зарегистрировать блогера Алексея Навального кандидатом на выборах президента России из-за судимости.

Таким образом решение ЦИК России прокомментировал представитель Госдепа Клэй Ноэл, передаёт ТАСС.

«Мы продолжаем выражать обеспокоенность в связи с существующим применением строгих мер со стороны российского правительства по отношению к независимым голосам — от журналистов и до активистов гражданского общества и оппозиционных политиков», — отметил он.

Дипломат также добавил, что американские власти призывают Россию «провести честные выборы, которые будут прозрачными, справедливыми и свободными».

«А также гарантируют свободное выражение воли народа в соответствии с международными обязательствами в области прав человека», — заключил он.

Ранее решение ЦИК не допускать Навального на выборы президента России в 2018 году из-за судимости прокомментировали в ЕС.

Евросоюз отметил, что сомневается в демократичности выборов в России после отказа ЦИК.

25 декабря Центризбирком отказал Навальному в праве участвовать в выборах президента России из-за неснятой судимости.

В октябре председатель Центризбиркома Элла Памфилова подчеркнула, что по закону оппозиционер не может баллотироваться на пост президента России из-за судимости.