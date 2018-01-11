Розенберг: Дуров о законах не очень беспокоится

Бывший партнёр Павла Дурова по работе над «ВКонтакте» Антон Розенберг в интервью RT рассказал, как создатель мессенджера Telegram сотрудничает с властями разных стран.

«Раньше Павел Дуров соблюдал законы России, потом мы увидели суд с ФСБ в октябре, после которого он начал искать юристов для изучения вопросов правового статуса мессенджера. Летом Дуров летал договариваться с властями Индонезии, а сейчас Telegram заблокирован в Иране из-за отказа блокировать на их территории один из каналов. Если за всем этим не стоит чего-то большего, то Павел просто в каждом отдельном случае решает, что ему выгоднее здесь и сейчас, то есть о законах не очень беспокоится», — рассказывает Розенберг.

Он отметил, что возможность работы новой криптовалюты Gram в России будет зависеть от законодательства.

«Всё будет зависеть от того, какие законы в России успеют принять и насколько существенной будет популярность новой криптовалюты у пользователей. Примерно так сейчас обстоят дела с существующими криптовалютами вроде биткоина или эфира (криптовалюта Ethereum, созданная выходцем из России Виталиком Бутерином. — RT)», — добавил Розенберг.

Экс-партнёр Дурова отметил, что «Telegram проще заблокировать — он не децентрализован и почти полностью зависит от App Store и Google Play»

«И, конечно, ещё больше — от властей ЕС и США, так как там расположены основные дата-центры», — добавил Розенберг.

Подробнее — в полной версии интервью.