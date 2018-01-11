Сейм Польши отклонил законопроект о либерализации права на аборты

Сейм Польши отказался рассмотреть проект закона о либерализации права на аборты. Об этом сообщает «Польское радио».

Отмечается, что польские депутаты также заявили о намерении ужесточить существующее в стране законодательство, регулирующее сферу евгенических абортов.

В случае одобрения данной инициативы, в стране будет введён запрет на аборты из-за диагностированной инвалидности или болезни плода.

В ноябре 2017 года сообщалось, что авторы инициативы «Останови аборты» собрали в Польше более полумиллиона подписей под гражданским проектом закона, запрещающего так называемые евгенические аборты.