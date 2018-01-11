Франция и Китай подписали соглашения на сумму около $20 млрд
«Предприятия двух стран подписали соглашения в таких сферах, как ядерная энергия, космонавтика, авиация, экология, финансы и комплексное использование энергоресурсов. Их общий объём составляет около $20 млрд», — приводит ТАСС слова официального представителя ведомства.
В частности, были подписаны соглашения между французским концерном Airbus и Китаем о наращивании производства самолётов A320. Также заключён меморандум между компаниями Areva и CNNC о переговорах по строительству центра по переработке ядерного топлива.
Ранее сообщалось, что Франция сотрудничает с Китаем в разработке новых санкций против КНДР по линии Совета Безопасности ООН.