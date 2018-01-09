Макрон заявил о подготовке совместно с Китаем новых санкций против КНДР

Франция сотрудничает с Китаем в разработке новых санкций против КНДР по линии Совета Безопасности ООН. Об этом во время визита в КНР заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Макрон в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином «затронул кризисную ситуацию, обусловленную разработкой оружия массового уничтожения в КНДР», передаёт ТАСС.

«И здесь я хочу сказать, что мы с самого начала возникновения кризиса совместно (с Китаем. — RT) работаем в Совете Безопасности ООН над разработкой очередных санкций в отношении Пхеньяна», — добавил президент.

Также Макрон подчеркнул, что все эти действия «предпринимаются для снижения напряжённости» на Корейском полуострове.

По мнению французского лидера, для Китая ядерная проблема Корейского полуострова должна быть особенно актуальна, поскольку он граничит с КНДР.

Ранее Макрон заявил, что Китай играет особую роль в стабилизации отношений с КНДР.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога.