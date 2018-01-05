Китай намерен жёстко пресекать нарушения резолюций СБ ООН по КНДР

Власти Китая будут принимать жёсткие меры в отношении любых частных лиц или организаций, которые нарушают резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

«Китайское правительство в соответствии с существующими нормами законодательства будет жёстко карать любые нарушения резолюций СБ ООН (в отношении КНДР. — RT), выявленные в ходе проверок», — цитирует ТАСС дипломата.

Он отметил, что Китай неизменно выполняет возложенные на него обязанности.

«Мы настроены решительно и не позволим, чтобы отдельные частные лица или компании КНР занимались деятельностью, которая бы осуществлялась вопреки резолюциям», — подчеркнул Гэн Шуан.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Китай играет особую роль в стабилизации отношений с КНДР.

В конце декабря 2017 года СБ ООН ввёл новые санкции в отношении Северной Кореи.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога.