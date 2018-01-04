Макрон отметил «особую роль» Китая в ситуации с Северной Кореей

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Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления в Елисейском дворце заявил, что Китай играет особую роль в стабилизации отношений с КНДР.

«У меня будет возможность через несколько дней обговорить этот вопрос с председателем Китая, так как я считаю, что Китай играет особую роль в том, чтобы помочь успокоить ситуацию», — цитирует РИА Новости президента.

По его словам, в настоящее время эта «проблематика не только региональная, но и общемировая».

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что японская сторона намерена продолжать тесное сотрудничество с Россией и Китаем по северокорейской проблеме. 

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога. 

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