Трамп исключил проведение миграционной реформы без постройки стены на границе с Мексикой

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается подписывать ни один законопроект об иммиграционной реформе, если в нём не будет учитываться строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщает NBC.

«Нет, нет, нет. Он должен включать в себя стену. Нам нужна стена для безопасности, и она нужна нам для того, чтобы остановить поток наркотиков», — заявил он, добавив, что «без стены ничего не получится».

Данное заявление он сделал во время выступления на совместной с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг пресс-конференции в Белом доме.

Ранее Трамп заявил, что стена на юге страны необходима для обеспечения безопасности государства.

6 января стало известно, что администрация Трампа просит у конгресса $18 млрд на первую стадию строительства стены вдоль границы с Мексикой. 

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