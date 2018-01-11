Трамп исключил проведение миграционной реформы без постройки стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается подписывать ни один законопроект об иммиграционной реформе, если в нём не будет учитываться строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщает NBC.

«Нет, нет, нет. Он должен включать в себя стену. Нам нужна стена для безопасности, и она нужна нам для того, чтобы остановить поток наркотиков», — заявил он, добавив, что «без стены ничего не получится».

Q: Would you be willing to sign an immigration deal that doesn't include funding for a border wall?



President Trump: "No. No," adds "Without the wall, it all doesn't work." pic.twitter.com/vYCM9E03VK — NBC News (@NBCNews) 10 января 2018 г.

Данное заявление он сделал во время выступления на совместной с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг пресс-конференции в Белом доме.

Ранее Трамп заявил, что стена на юге страны необходима для обеспечения безопасности государства.

6 января стало известно, что администрация Трампа просит у конгресса $18 млрд на первую стадию строительства стены вдоль границы с Мексикой.