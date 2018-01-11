Трамп исключил проведение миграционной реформы без постройки стены на границе с Мексикой
Об этом сообщает NBC.
«Нет, нет, нет. Он должен включать в себя стену. Нам нужна стена для безопасности, и она нужна нам для того, чтобы остановить поток наркотиков», — заявил он, добавив, что «без стены ничего не получится».
Q: Would you be willing to sign an immigration deal that doesn't include funding for a border wall?— NBC News (@NBCNews) 10 января 2018 г.
President Trump: "No. No," adds "Without the wall, it all doesn't work." pic.twitter.com/vYCM9E03VK
Данное заявление он сделал во время выступления на совместной с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг пресс-конференции в Белом доме.
Ранее Трамп заявил, что стена на юге страны необходима для обеспечения безопасности государства.
6 января стало известно, что администрация Трампа просит у конгресса $18 млрд на первую стадию строительства стены вдоль границы с Мексикой.