СМИ: Первый этап строительства стены вдоль границы с Мексикой обойдётся США в $18 млрд

Короткая ссылка
Администрация президента США Дональда Трампа просит у конгресса $18 млрд на первую стадию строительства стены вдоль границы с Мексикой. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, в случае успешного выполнения намеченного плана строительства, мексиканско-американская граница протяжённостью более 3 тыс. км будет наполовину оборудована физическими укреплениями к 2027 году.

При этом отмечается, что $18 млрд — лишь часть затрат. 

Согласно имеющимся данным, $8 млрд планируется потратить на найм дополнительных сотрудников пограничных служб, $5 млрд — на технологии и около $1 млрд на строительство новых дорог.

«Расходный план Бюро пограничного и таможенного контроля на следующее десятилетие превысит $33 млрд», — сообщает издание.

В декабре стало известно, что в американском городе Сан-Диего приступили к скалолазным испытаниям прототипов стены, которая должна быть установлена на границе между США и Мексикой.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119