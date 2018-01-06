СМИ: Первый этап строительства стены вдоль границы с Мексикой обойдётся США в $18 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа просит у конгресса $18 млрд на первую стадию строительства стены вдоль границы с Мексикой. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, в случае успешного выполнения намеченного плана строительства, мексиканско-американская граница протяжённостью более 3 тыс. км будет наполовину оборудована физическими укреплениями к 2027 году.

Trump requests $18 billion from lawmakers for border wall, indicating U.S. taxpayers would fund it for the foreseeable future https://t.co/0KshC84UHu — Washington Post (@washingtonpost) 6 января 2018 г.

При этом отмечается, что $18 млрд — лишь часть затрат.

Согласно имеющимся данным, $8 млрд планируется потратить на найм дополнительных сотрудников пограничных служб, $5 млрд — на технологии и около $1 млрд на строительство новых дорог.

«Расходный план Бюро пограничного и таможенного контроля на следующее десятилетие превысит $33 млрд», — сообщает издание.

В декабре стало известно, что в американском городе Сан-Диего приступили к скалолазным испытаниям прототипов стены, которая должна быть установлена на границе между США и Мексикой.