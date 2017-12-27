В Сан-Диего тестируют восемь прототипов стены Трампа

В американском городе Сан-Диего тестируют восемь прототипов стены, которую президент США Дональд Трамп намерен возвести на границе с Мексикой.

Как сообщает Sky News, всего сделано восемь образцов стены высотой около 9 м, созданных различными компаниями.

Глава местного отделения пограничной службы Марио Вильяреал заявил, что строительство стены является сигналом миру.

«Это сигнал международному сообществу, что мы прекрасная страна, величайшая в мире, и тем, кто хочет попасть в США, мы настоятельно рекомендуем использовать законные методы», — заявил он.

Летом Трамп заявлял, что стену на границе с Мексикой стоит сделать прозрачной. Однако среди предложенных прототипов нет прозрачной стены.

«Как бы ужасно это ни звучало, когда они бросают большие мешки с наркотиками на головы людей с другой стороны стены, вы их не видите. Получается, что они могут ударить вас по голове мешком с вещами весом в 60 фунтов — и тогда всё кончено», — отмечал президент.

Также Трамп предлагал установить на стене на границе с Мексикой солнечные панели.