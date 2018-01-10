Нью-Йорк подал в суд на нефтяные компании из-за глобального потепления

Мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио подал в суд на нефтяные компании в связи с изменением климата. Об этом сообщает Associated Press.

По словам де Блазио, город намерен получить в ходе судебного процесса миллиарды долларов, чтобы компенсировать средства, которые Нью-Йорк потратил на усилия по смягчению последствий изменения климата.

Отмечается, что иск направлен компаниям BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil и Royal Dutch Shell.

В июле 2017 года мэр Нью-Йорка заявил об отказе следовать решению президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения.