Мэр Нью-Йорка призвал жителей города чаще оставаться дома из-за холодной погоды

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Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио призвал жителей города не выходить на улицу на время установившихся холодов, посоветовав гражданам «проведать соседей и впустить питомцев в дом».

«Мы настоятельно рекомендуем всем жителям Нью-Йорка оставаться в домах как можно больше на время установившихся холодов. Проведайте своих соседей и при возможности впустите питомцев в дома», — написал мэр в Twitter.

По данным Национальной метеорологической службы США, в ближайшее время в Нью-Йорке температура воздуха составит около -4 °C.

Ранее сообщалось, что, по данным измерений, сделанных в районе перевала Томпсон, за три дня на Аляске выпало более двух метров снега.

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