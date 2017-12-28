Мэр Нью-Йорка призвал жителей города чаще оставаться дома из-за холодной погоды

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио призвал жителей города не выходить на улицу на время установившихся холодов, посоветовав гражданам «проведать соседей и впустить питомцев в дом».

We strongly encourage all New Yorkers to stay inside as much as possible during this week as the cold weather continues. Check on neighbors when you can and bring your pets inside. https://t.co/exhvRg31eD — Bill de Blasio (@NYCMayor) 27 декабря 2017 г.

«Мы настоятельно рекомендуем всем жителям Нью-Йорка оставаться в домах как можно больше на время установившихся холодов. Проведайте своих соседей и при возможности впустите питомцев в дома», — написал мэр в Twitter.

По данным Национальной метеорологической службы США, в ближайшее время в Нью-Йорке температура воздуха составит около -4 °C.

Ранее сообщалось, что, по данным измерений, сделанных в районе перевала Томпсон, за три дня на Аляске выпало более двух метров снега.