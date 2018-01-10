В Совфеде назвали вершиной айсберга заявления Госдепа и ЕС о допуске кандидатов на выборы в России

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал RT заявление российского посольства в США о том, что требования Соединённых Штатов о допуске кого-либо к выборам в России рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела страны.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что обеспокоены «в связи с существующим применением строгих мер со стороны российского правительства по отношению к независимым голосам» после того, как Центризбирком отказался зарегистрировать блогера Алексея Навального кандидатом на выборах президента России из-за судимости. В Евросоюзе заявили, что сомневаются в демократичности президентских выборов в России в 2018 году после отказа ЦИК зарегистрировать Навального.

«Попытки изменить власть в России и повлиять каким-то образом на поведение наших граждан просматриваются во всём, от спортивных событий до международных площадок — Европейский парламент, какая-то неразбериха на уровне Совета Европы. Всё это звенья одной цепи, а заявления — лишь вершина айсберга. Наша комиссия работает системно, от заявления к заявлению, разрабатывая комплекс мер, так как не исключает возможности реального вмешательства. И чтобы предотвратить это на территории России, мы объясняем нашим гражданам и мировой общественности суть происходящего», — заявил Климов.

Сенатор также отметил, что есть сферы, которые находятся в «серой зоне», но работа продолжается, меры применяются и действуют 24 часа в сутки.

«Мы подготовили пакет определённых мер, направленных на пресечение подобного рода вещей. В ЦИК настроены очень серьёзно. Конечно, сейчас будут попытки, как в случае с Навальным, критиковать нашу систему за то, что она действует по законам страны. То есть нам из-за рубежа говорят, что мы должны нарушать наши собственные законы, лишь бы прошёл человек, которого они считают своим кандидатом», — заключил Климов.

Ранее российское посольство в США ответило на заявление Вашингтона по поводу допуска кандидатов на выборы президента России.