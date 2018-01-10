Посольство России в США прокомментировало требование Вашингтона по поводу президентских выборов

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Посольство России в США ответило на заявление Вашингтона по поводу допуска кандидатов на выборы президента Российской Федерации.

«Мы хотели бы остудить «горячие головы» в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашей страны», — указывается в заявлении дипмиссии в Twitter.

В посольстве также отметили, что надеются на то, что власти США «не будут создавать препятствий гражданам России, проживающим и пребывающим в США в реализации их избирательного права» во время президентских выборов.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что ведомство обеспокоено в связи с отказом Центризбиркома зарегистрировать блогера Алексея Навального кандидатом на выборах президента России из-за судимости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию госдепа США вмешательством как в процесс выборов, так и во внутренние дела России.








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