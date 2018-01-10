Трамп собирается пройти медицинское обследование 12 января

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Президент США Дональд Трамп намерен отправиться на медицинское обследование 12 января.

Об этом сообщает AFP.

Данная плановая проверка здоровья станет его первой на посту главы страны. 

Отмечается, что президент пройдёт ряд стандартных тестов и сдаст несколько анализов. Врачи, в частности, проверят его вес, кровяное давление и уровень холестерина.

Ранее стало известно, что ежегодный медицинский осмотр Трампа не будет включать в себя психиатрическую оценку здоровья.

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